Celebrazione di Stile e Creatività a Matera che con la sua bellezza senza tempo continua ad essere centro di espressione artistica e culturale!

Grande successo per il Premio Moda “Città dei Sassi” dove stile, eleganza, internazionalità hanno caratterizzato la tredicesima edizione del Concorso Internazionale per stilista dell’Alta Moda e Premio Eccellenze.

Lo scopo del Premio Moda “Città dei Sassi” è quello di individuare, valorizzare e premiare creativi, designers per scoprire stilisti emergenti e/o professionisti nel campo della moda femminile e di valorizzare il talento delle Eccellenze della moda nella splendida cornice dei “Sassi” di Matera (Patrimonio Unesco dell’Umanità e Capitale Europea della Cultura2019.

La rassegna/evento giunta alla 13^ edizione svoltasi in Piazza San Francesco – Matera, ideata e organizzata dall’Associazione Culturale – Officina della Cultura – Matera, Direttore Artistico Enzo Centonze, Regia e Coreografie di Stefania Coralluzzo nonché responsabile di tutta la parte Artistica, Direttore Format Paolo Fumarulo, Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni Nicola Altomonte, con i fotografi ufficiali Aurora e Sandro Quarto (Matera), Alessandro Palmiero (Cagliari), Enzo Dellatti (Taranto), Reggie Bell (Washington – USA) e Vincenzo Testa (Cagliari), con la partecipazione della docente di danza classica Antonietta Buccolieri, con la presentazione del conduttore televisivo Beppe Convertini e la presenza dell’attore Massimiliano Morra.

Nella suggestiva cornice dei Sassi di Matera, la moda diventa arte in movimento, un linguaggio universale capace di raccontare storie, culture e sogni. In particolare l’evento ha posto l’accento sull’importanza dell’upcycling nel settore della moda.

Questo evento ha messo in luce come la creatività possa essere espressa attraverso la valorizzazione di materiali di scarto, trasformandoli in capi unici e di alta qualità. Il messaggio centrale che ha voluto lanciare da Matera (Capitale Europea della Cultura 2019) il Premio Moda “Città dei Sassi” con l’Associazione Officina della Cultura – Matera è che la moda non è solo estetica, ma anche un potente veicolo per promuovere pratiche sostenibili e rispettose dell’ambiente.

L’integrazione dell’arte sottolinea il legame tra tradizione e innovazione, mostrando come la cultura locale possa essere reinterpretata in chiave moderna attraverso il design e l’upcycling. Questo approccio vincente non solo preserva l’ambiente, ma stimola anche la creatività, dimostrando che il futuro della moda risiede nella responsabilità e nell’innovazione sostenibile.

Ad aprire la rassegna/evento è stata l’inaugurazione della “Settimana della Cultura” nel Palazzo Ducale Malvinni-Malvezzi – Matera, della mostra Premio ModArt Exhibition (7^ edizione), dal titolo “Donne in Trasform-azione” curata dall’artista Felicia Curci.

La mostra d’arte è una collettiva di 30 artisti nazionali e internazionali delle categorie: pittura, scultura, fotografia, gioiello artistico e presentazione libri e precisamente: Emanuel Acciarito, Marco Arcioni, Pepperio Barbino, Dianella Bartolini, Basia Arte/Barbara Gerardi, Carla Bruschi, Francesca Cambi, Bianca Cassano, Laura Cavanna, Eleonora Curci, Felicia Curci, Paolo Dallorto, Tina De Stefano, Angelo Di Cuia, Maddalena Franguelli, Sahar Hamdi, Rocchina Lepore, Nicola Lisanti, Angela Menchise, Chiara Quadri, Fabrizio Santoro, Giusy Tamburrano, Ida Tricarico, Sergio Villa, Cinzia Viola, Annunziata Martiradonna, Rosalba Stasolla, Maria Teresa Andrulli, Claudia Perdicchia e Caro.

Le Artiste e gli Artisti raccontano attraverso le loro opere il viaggio di evoluzione personale e collettivo. La mostra è un tributo alla forza, alla resilienza e alla creatività delle Donne.

Ogni opera presentata è un tassello di una storia più grande, una narrazione che esplora i temi della metamorfosi, dell’identità e della lotta per l’autodeterminazione. Gli Artisti e le Artiste hanno utilizzato il loro talento per affrontare le sfide del loro tempo, ridefinire i canoni estetici e sociali, e trasformare la percezione del ruolo delle donne nella società. Ha presenziato la mostra lo storico e critico d’arte Prof. Giorgio Gregorio Grasso.

A seguire durante la “Settimana della Cultura”, sempre nella Sala degli Specchi del Palazzo Ducale Malvinni-Malvezzi – Matera, è stata la presentazione del libro “Ma chi l’avrebbe detto?!” con l’autore il giornalista, scrittore e critico di moda Antonio Mancinelli, moderatrice Rosalba Stasolla edito da La Nave di Teseo.

A trenta anni dalla scomparsa dello stilista Franco Moschino, Rossella Jardini, sotto la penna del giornalista, Antonio Mancinelli, ha deciso di raccontare una storia straordinaria. Un viaggio temporale nella moda, sotto forma di atlante illustrato e sovversivo. Dove le immagini, le idee e le sperimentazioni si intrecciano, trasportando il lettore indietro nel tempo, a quarant’anni fa.

Braccio destro di Franco Moschino, nonché amica e confidente, Rossella Jardini ha perpetuato, a seguito della morte del fondatore nel 1994, il successo del brand per vent’anni. Ha creato modelli innovativi, ma rispettando i codici della maison. E quanto imparato dal suo caro amico, curandone ogni aspetto: dalla scelta dei tessuti fino alla realizzazione dei prototipi, dalle campagne pubblicitarie alle sfilate. Unica donna a parlare con i consigli d’amministrazione, tendenzialmente composta da soli uomini, elaborando strategie commerciali, tattiche di vendita e pianificando collezioni in ogni settore merceologico della maison, moda, beauty, accessori e occhiali.

Media partner Fashion Channel, realizzato con il patrocinio e la collaborazione della Regione Basilicata, della Provincia e Comune di Matera, dell’APT Azienda di Promozione Turistica della Basilicata, Fondazione Matera – Basilicata 2019, della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, della Cosp Tecno Service, della Ingest, della R.E. Service, dell’Identity Agency Booking & Management di Roma e Milano, del team Hair Stylist Elisa Massari e Patrizia Leontino e di Sara de Virgilio con la sua SDV Make up Academy.

L‘evento ricco di uno spettacolo articolato con tempi televisivi è riservato alla nuova generazione di creatori della moda a livello nazionale ed internazionale che potranno dar vita alle loro creazioni di alta moda, proponendo le loro idee di eleganza e creatività dinanzi ad un folto pubblico, in buona parte formato da rappresentanti aziende ed esperti del settore, stampa, autorità e dai tanti turisti che affollano nel periodo estivo la Città dei Sassi. La rassegna/evento ha visto la partecipazione e gli interventi del Sindaco del Comune di Matera Domenico Bennardi e del Consigliere Regionale della Basilicata, già Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese.

A decretare i vincitori una prestigiosa giuria internazionale di addetti ai lavori (giornalisti, stilisti, esperti del settore, associazioni di categoria ed istituzioni).

Cinque i concorrenti in gara per l’abbigliamento: Antonietta Circolo, Elisa Gibaldi, Antonietta e Lucia Summa, Elena Sviridova, Carmen Vulcano, e due concorrenti per gli accessori: Stephanie Ardesia, Lea Froger-Combelles. Vincitore della tredicesima edizione del Premio Moda 2024 “Città dei Sassi” è stata la messinese Carmen Vulcano.

Nel corso della serata sono stati assegnati altri premi:

Premio Moda 2024 – Cinema alla stilista Antonietta Circolo;

Premio Moda 2024 – Upcycling alla stilista Annalisa Di Lazzaro;

Premio Moda 2024 – Handmade alle stiliste Stephanie Ardiaca e Lea Froger-Combelles;

Premio Moda 2024 – Carriera allo stilista Addy van den Krommenacker con la seguente motivazione: “Per oltre due decenni, ha consolidato il suo nome come emblema di eccellenza nel panorama dell’Alta Moda e del Prêt-à-Porter. Sinonimo di classe ed eleganza, ha saputo rappresentare a livello internazionale la vera e preziosa unicità, con creazioni che incarnano il lusso senza tempo e l’innovazione stilistica.”;

Premio Moda 2024 – Fashion Award Excellence allo stilista Giovanni Cannistrà con la seguente motivazione: “Per aver saputo trasformare il lusso e la raffinatezza in un linguaggio moderno, espressione autentica del suo gusto, della sua eleganza e della sua profonda cultura. Ha saputo rappresentare la vera preziosa unicità dell’Alta Moda Italiana, diventando ambasciatore di un’eccellenza che unisce tradizione e innovazione, rendendo ogni sua creazione un simbolo di arte e bellezza senza tempo.”;

Premio Moda 2024 – Giornalismo al giornalista, scrittore, critico di moda Antonio Mancinelli con la seguente motivazione: “Con la sua profonda conoscenza e sensibilità, ha saputo esplorare il mondo della moda andando oltre l’apparenza, interpretandola come un fenomeno intrinsecamente legato ai mutamenti sociali, economici e antropologici. Attraverso le sue analisi, ha evidenziato come la moda non sia solo una questione di stile, ma un riflesso e un motore dei cambiamenti culturali e sociali. La sua capacità di cogliere e raccontare queste dinamiche complesse, rendendo accessibili al grande pubblico concetti profondi, lo rende un punto di riferimento imprescindibile nel panorama della critica di moda contemporanea.”

Premio Moda 2024 – Artist Excellence all’attore Massimiliano Morra, con la seguente motivazione: per il suo stile ed eleganza capace di creare sinergie meravigliose tra Moda e Cinema.

Premio Speciale “Regione Basilicata” al Prof. Antonello Di Pinto. Tale riconoscimento, assegnato alla Sua brillante carriera artistica e, in particolare, per la Sua fondamentale scoperta dell’opera “Ecce homo”di Caravaggio, rappresenta un tributo al Suo inestimabile contributo al mondo dell’arte.

Un momento speciale della serata è stata la consegna del Premio Moda 2024 “Couturier” agli stilisti italiani e internazionali: Rosa Addabbo, Annalisa Di Lazzaro, Erasmo Fiorentino, Bianca Gadola – Atelier Bianca, Eugenia e Cecilia Naty, Sally Salas.

A chiudere la serata due protagonisti dell’Alta Moda: Addy van den Krommenacker, stilista olandese di fama europea, la collezione vanta anche magnifici broccati e voluminosi modelli che ricordano la corte di Luigi XVI e gli opulenti abiti da ballo delle cene reali degli anni ’50 e ’60; Giovanni Cannistrà, catanese che ha presentato una collezione ispirata all’eclettismo mediterraneo per tailleur in bouclé e abiti da sera in fluttuati e luminose organze, disegni floreali e motivi cachemire si intrecciano per creare quell’inaspettato sapore orientale.

La tredicesima edizione del Premio Moda 2024 “Città dei Sassi” è stata un grande successo, confermando l’evento come uno dei momenti più attesi e affascinanti nel panorama della moda italiana. Tenutasi nella splendida cornice dei Sassi di Matera, Patrimonio dell’UNESCO, il Premio ha saputo coniugare in maniera perfetta l’eleganza delle creazioni sartoriali con la bellezza storica e artistica della città trasformando la città di Matera in un palcoscenico in cui l’arte sartoriale ha incontrato l’arte visiva, della pittura, scultura e della scrittura, dando vita a uno degli eventi di rara bellezza e creatività.