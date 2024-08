Casiello è un nuovo giocatore del Fc Matera! Benvenuto

Fc Matera comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rocco Casiello.

Nato il 05 agosto 1998, Casiello è un centrocampista laterale sinistro.

Il calciatore ha mosso i primi passi nelle giovanili del Melfi, approdando in prima squadra, in Interregionale, nel 2016.

Poi ha indossato la maglia di Nocerina, Altamura, Matera, Montevarchi e Gelbison.

Per lui 7 presenze in serie C e oltre 165 in serie D con 20 reti messe a segno.

Dunque il calciatore torna in terra lucana con maggiore esperienza, maturità e consapevolezza delle proprie forze con l’intento di dare un contributo importante alla stagione del club biancoazzurro.

Rocco, bentornato nella Città dei Sassi!