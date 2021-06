Cashback, il 30 Giugno in arrivo il rimborso! Lo state aspettando anche voi?

Ultimi giorni per raggiungere la soglia di cinquanta transazioni previste per ricevere fino a 150 euro di cashback e soprattutto per entrare nella lista dei 100mila che da inizio anno ne hanno fatte di più e avranno diritto al supercashback di 1.500 euro.

Si chiude il 30 giugno infatti il primo semestre del programma dei rimborsi di Stato per chi fa shopping con carte e app.

Fino ad oggi, secondo i numeri di Io, oltre 7,85 milioni di utenti hanno eseguito transazioni valide (720 milioni in tutto) e tra questi 5,89 milioni, con almeno 50 operazioni, hanno diritto al rimborso.

Per fare l’ingresso nella classifica dei 100mila che avranno il Super Cashback da 1.500 euro, si apprende su Tgcome24 che al momento è necessario aver fatto più di 689 operazioni via carta o app.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)