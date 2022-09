Calcio, grande vittoria del Matera contro il Molfetta! Petraglia: “abbonatevi, sosteneteci per la Vostra maglia e la Vostra città”

Ecco le dichiarazioni del Presidente FC Matera Calcio, Antonio Petraglia, dopo la bella vittoria per 3-4 contro il Molfetta Calcio:

“Ringrazio innanzitutto i tanti tifosi venuti da Matera per sostenerci con affetto.

Grazie di cuore.

Partita straordinaria dei ragazzi e del nostro team che, pur fortemente rimaneggiato ( 5 over fuori per problemi ed acciacchi vari ), ha giocato alla grande.

Un modestissimo parere per le prossime volte: non abbassarsi troppo ed accorciare di più.

Prepararsi bene sulle palle inattive per le quali abbiamo un po’ sofferto ( ma loro erano bravi ).

Un aneddoto: sul nostro quarto goal, come tutti, non ce l’ho fatta e sono scattato dalla panca pure io, nonostante una ernia inguinale da operare, per andare ad abbracciare Erwin Tiganj, l’autore del gol.

L’arbitro mi ha bonariamente visto ed avrà pensato: grande e grosso, ha questi slanci da adolescente e, pieno dì comprensione, non mi ha ammonito.

Risposta postuma odierna del sottoscritto: io amo il calcio per quella corsa e per quell’abbraccio collettivo.

Ma lo amo anche quando perdo e gli “occasionali” si allontanano; anzi, in quei momenti tristi, lo amo ancora dì più.

Una esortazione finale: senza fare calcoli, abbonatevi, sponsorizzatevi, sosteneteci per la Vostra maglia e la Vostra città.

È bello essere anche generosi nella vita, senza alcun secondo fine.

Grazie per l’attenzione e forza FC Matera”.

