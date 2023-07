Calcio balilla: il lucano Orlando convocato nella nazionale Paralimpica! Complimenti

Un sogno che diventa realtà. Dopo tanti sacrifici e duri allenamenti, per Orlando Festa di Savoia di Lucania e atleta dell’ASD Power Sport Basilicata, è arrivata a sorpresa la convocazione nella nazionale italiana Paralimpica di calcio balilla.

Dal 24 al 27 agosto parteciperà a una delle più importanti competizioni sportive internazionali organizzate dall’ITSF, la Federazione Internazionale di calcio da tavolo.

Racconta commosso:

“Indossare la maglia della nazionale italiana è una delle emozioni più belle che ti possa capitare nella vita e inoltre sono l’unico atleta lucano ad indossarla in questa disciplina.

Un grazie doveroso a chi ha creduto in me e ha scommesso sulle mie potenzialità, a Teresa Franco che, dal 2021, quando mi sono avvicinato a questa disciplina mi ha sempre stimolato e invogliato a credere che un giorno avrei raggiunto traguardi importanti”.

Sport come stimolo a non mollare, come sinonimo di rinascita.

Dietro alla convocazione c’è un capitolo della sua vita da dimenticare.

Nel 2018 un brutto incidente sul lavoro gli costò l’amputazione di una gamba.

Determinazione, grinta da leone e voglia di vivere hanno spinto Orlando Festa a non demoralizzarsi, a tuffarsi nel mondo dello sport, non solo per una questione di riabilitazione, ma anche come spinta motivazionale a non arrendersi e vedere il mondo in modo diverso perché come ha raccontato “la seconda vita può essere migliore della prima”.

E’ questo il messaggio sociale che Orlando Festa affida a chi ha subito un brutto incidente, di non arrendersi e vedere le cose da un’altra prospettiva.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)