Bus rientra a Matera dopo giorni di viaggio: in salvo 15 profughi ucraini tra donne e bambini! Ecco i dettagli

La Petruzzi Bus ha messo a disposizione un Autobus per un lungo viaggio per mettere in salvo i bambini Ucraini!

L’associazione ACCOGLIENZA SENZA CONFINI ONLUS con Open Solidarietà Matera ODV si è impegnata per far sì che si realizzasse questa bellissima corsa.

Per fortuna oggi rientro a lieto fine.

In giornata sono giunti a Matera, infatti, dopo due giorni di viaggio, 15 profughi ucraini (sette bambini, un uomo e sette donne).

La missione era partita venerdì scorso da Matera.

Ora i profughi sono stati accolti in un hotel della Città dei Sassi per tutti i controlli sanitari del caso.

In copertina: foto d’archivio.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)