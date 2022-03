Buone notizie per la Provincia di Matera in termini di viabilità ed edilizia scolastica! Ecco tutti gli interventi previsti

Buone notizie per il nostro territorio dalla Provincia di Matera.

Come annuncia consigliere comunale Viviana Verri:

“Nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori di messa in sicurezza del versante attiguo all’ex Mattatoio comunale sulla SP Pisticci-Pozzitello.

I lavori consentiranno, una volta ultimati, la riapertura dell’arteria, interessata da una frana nella notte del 30 settembre 2020.

I fondi, pari a 275.000 euro, sono stati erogati alla Provincia di Matera dalla Regione Basilicata, su richiesta inoltrata dal Comune di Pisticci all’indomani del verificarsi dell’evento franoso.

Proseguono anche gli interventi di manutenzione della SP Pozzitello-San Basilio, che collega gli abitati di Pisticci, Marconia e il litorale.

Oltre al ripristino già in corso, della segnaletica e dell’illuminazione pubblica, è stato approvato un intervento dell’importo di 300.000 euro per il rifacimento dell’asfalto nel tratto compreso tra l’abitato di Pisticci e zona San Leonardo.

Di prossima realizzazione anche i passaggi pedonali rialzati negli abitati di Tinchi e Centro Agricolo, per rendere più sicuro l’attraversamento dei pedoni nei due centri abitati e mitigare la velocità dei veicoli in transito.

Attenzionata anche la situazione della strada Provinciale Destra Basento, per il cui ripristino sono in corso di individuazione i fondi necessari.

Sul fronte edilizia scolastica, è stato candidato a valere sul PNRR il rifacimento dell’area esterna del Liceo classico e dell’ITT, dove è prevista la realizzazione di un campetto polivalente, il ripristino dell’illuminazione e la riqualificazione delle aree prospicienti.

Per quanto riguarda la nuova struttura dell’IPSEOA di Marconia, mi sto adoperando insieme al Presidente e agli uffici, per il reperimento dei fondi per il completamento delle strutture necessarie a consentire il trasferimento degli alunni.

Continuerò a seguire da vicino questi interventi di importanza fondamentale per il territorio e a tenervi informati della mia attività presso il Consiglio provinciale”.

