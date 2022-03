Bruttissimo incidente nella vicina Puglia: 3 decessi, 10 i feriti

Tre suore hanno perso la vita, mentre altre dieci persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 18:30 di Domenica, nel tratto tra Candela e Cerignola ovest, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel Foggiano.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti un’auto e un minibus con a bordo 13 suore.

Per cause ancora in corso d’accertamento da parte della polizia stradale, ma probabilmente per via dello scoppio di una ruota, il veicolo con a bordo le suore è finito fuori strada, ribaltandosi in una cunetta in direzione Canosa.

Le religiose, tutte appartenenti alla congregazione delle suore salesiane dei sacri cuori, erano di rientro in Puglia dopo aver partecipato a degli esercizi spirituali a Formia nel Lazio.

Le tre vittime risiedevano presso l’istituto ‘Filippo Smaldone’ di Bari: hanno perso la vita Suor Verene Nyiranduhuye, 41enne originaria del Rwanda e insegnante della scuola materna, suor Candida Lubello e suor Mara Leone.

Una quarta sorella, suor Maria Nicoletta, residente nella sede di Barletta dell’istituto, è stata trasportata dai soccorritori all’ospedale di San Giovanni Rotondo, dove è ricoverata in coma farmacologico.

Sul posto intervenuta un’unità di elisoccorso, oltre al personale del 118, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Per tutta la sera, lungo quel tratto di strada, si sono verificate lunghe code di auto.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)