Brutte notizie per gli automobilisti: aumenti su benzina e diesel! Ecco i dettagli

Brutte notizie per gli automobilisti: in arrivo aumenti su benzina e diesel.

Come si apprende su today infatti:

“Il rialzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati si è tramutato in un nuovi aumenti per i prezzi dei carburanti sulla rete italiana.

Il metano scende in picchiata a 1,83 euro/kg, ma lo stesso non si può dire per benzina e diesel: secondo la consueta rilevazione di ‘Staffetta Quotidiana’, Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Per Tamoil registriamo un rialzo di 2 cent/litro sulla benzina.

Benzina e diesel: i prezzi aggiornati

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:

benzina self service a 1,856 euro/litro (invariato, compagnie 1,858, pompe bianche 1,852), diesel a 1,815 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,819, pompe bianche 1,807).

Benzina servito a 1,996 euro/litro (-1, compagnie 2,040, pompe bianche 1,912), diesel a 1,958 euro/litro (-2, compagnie 2,004, pompe bianche 1,868).

Gpl servito a 0,805 euro/litro (-2, compagnie 0,809, pompe bianche 0,800), metano servito a 1,830 euro/kg (-31, compagnie 1,833, pompe bianche 1,828), Gnl 1,667 euro/kg (-68, compagnie 1,711 euro/kg, pompe bianche 1,633 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,936 euro/litro (servito 2,196), gasolio self service 1,899 euro/litro (servito 2,166), Gpl 0,894 euro/litro, metano 1,844 euro/kg, Gnl 1,596 euro/kg”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)