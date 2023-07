Bitonti eletto neo presidente della Federazione provinciale di Matera della Coldiretti. Auguri di buon lavoro

E’ Pietro Bitonti, imprenditore agricolo 45enne di Ferrandina, il neo presidente della Federazione provinciale di Matera della Coldiretti.

E’ stato eletto dall’assemblea dei presidenti delle sezioni del Materano.

Succede a Gianfranco Romano.

Bitonti, laureato in giurisprudenza, fino ad oggi ha ricoperto l’incarico di presidente della Sezione Coldiretti di Ferrandina, e di vicepresidente provinciale.

E’ attualmente componente del consiglio di amministrazione della cooperativa “La Nuova Aurora”, presidente della OP olivicola “Assoprol Basilicata”, componente del Consiglio di amministrazione di Unaprol Consorzio Olivicolo Nazionale e presidente di Uecoop Basilicata.

Evidenzia Bitonti:

“Ringrazio i colleghi presidenti della fiducia riposta nella mia persona e nel neoeletto Consiglio provinciale a cui formulo i migliori auguri di buon lavoro.

Esprimo altresì riconoscenza al presidente Romano per il prezioso lavoro svolto in questi cinque anni, durante i quali ho avuto l’opportunità di coadiuvarlo in qualità di vicepresidente e maturare al suo fianco utile esperienza.

Nel ricoprire l’incarico ricevuto lavorerò insieme al Consiglio provinciale con impegno e dedizione, in rappresentanza dei nostri associati e al servizio della struttura”.

Soddisfazione è stata espressa dal direttore provinciale, Vincenzo Ruggieri, per il quale si tratta di una nomina che “non potrà che rafforzare il lavoro che l’organizzazione agricola dovrà portare avanti sul territorio, già avviato con successo dal presidente Romano” e dal presidente regionale della Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani.

Ha concluso Pessolani:

“Un grazie a Romano per l’impegno profuso in questi anni e un augurio di buon lavoro a Bitonti che in questi anni ha già dimostrato il suo attaccamento alla Coldiretti e le sue capacità”.a

