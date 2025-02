Biblioteca Stigliani di Matera a rischio: richiesto intervento urgente. La denuncia

Trasmettiamo e pubblichiamo il comunicato di FP CGIL – G. Scarano; CISL FP – G.Bollettino; UIL FPL – A. Guglielmi:

“Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha presentato ai media i contenuti del decreto Cultura ormai diventato legge.

La rotta del suo “piano Olivetti” (ispirato al visionario intellettuale-manager) è “la riqualificazione e la rigenerazione delle periferie, delle aree svantaggiate e affette da siccità culturale, la cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità”.

Si punta sulle “biblioteche come strumenti di educazione intellettuale e civica” e stanzia ben 30 milioni di euro destinati alle biblioteche periferiche per l’acquisto libri.

Che le parole del Ministro Giuli siano fonte di ispirazione per il Presidente Bardi e per chi governa la Regione Basilicata, da anni e precisamente dal 2014 anno in cui fu emanata la legge Del Rio che una delle più importanti biblioteche del SUD – la Biblioteca “T. Stigliani di Matera – è moribonda, per mancanza di fondi.

Ora sembra arrivato il colpo di grazia.

Siamo a febbraio ’25 e la Regione Basilicata non ha ancora stanziato i fondi necessari per la gestione della Biblioteca (quei fondi che permettono di pagare le bollette elettriche, telefoniche, energetiche, di somministrazione acqua e calore: insomma, quelle risorse che permettono l’apertura della biblioteca ogni mattina) lo scorso anno furono reperiti in extremis 800 mila euro a fronte del 1milione e 300mila necessari per la gestione ordinaria, quest’anno ancora nulla.

Per questo chiediamo che la Regione proceda speditamente a:

Approvare la legge regionale su archivi, biblioteche e patrimonio culturale;

Portare a compimento il processo di trasferimento delle deleghe previsto dalla legge Del Rio (unica regione in Italia a non aver portato a compimento il processo di deleghe);

Stanziare i fondi necessari alla gestione ordinaria delle biblioteche provinciali come prevede sempre la legge Del Rio che conferisce alle regioni la gestione delle biblioteche;

Potenziare gli organici delle biblioteche provinciali: il personale è ridotto al lumicino, a Potenza vi è una sola unità e a Matera copre appena, appena il 30% dell’organico.

Se il Presidente Bardi e chi governa la Basilicata vogliono passare alla storia come coloro che hanno contribuito ad affossare una delle più importanti biblioteche del mezzogiorno devono fare l’esatto contrario di quello che sta facendo in Ministro Giuli.

Ovvero dimenticarsi della biblioteca Stigliani. La FP CGIL, la UIL FPL e la CISL FP chiedono un incontro urgente per risolvere in via definitiva le criticità e rilanciare la Biblioteca Provinciale di Matera”.