Bernalda: prendendo ispirazione dal sogno di un ragazzo “speciale” al via l’inaugurazione di un lido inclusivo a Metaponto! Ecco i dettagli

Martedì 2 Maggio alle ore 18:00, presso l’Auditorium Comunale di Bernalda, verrà presentato il progetto “Open Basilicata – Il Turismo per tutti”, una grande opportunità per le tante persone con bisogni speciali, per garantire loro accessibilità ed integrazione.

Il lido ”Il sogno del Capitano” nascerà proprio a Metaponto ed è la realizzazione di un sogno nato nel 2017, ispirato al Lido inclusivo di Melendugno (Le) ‘La Terrazza – tutti a mare”, che è stato ideato da Gaetano Fuso, detto il Capitano, un ragazzo speciale che ha mostrato agli amministratori di Bernalda la possibilità che possa esistere un mondo fatto anche di accoglienza, sensibilità e solidarietà.

Del progetto e della sua realizzazione parleranno il sindaco Domenico Tataranno e la consigliera delegata Giusy Cirigliano, l’architetto dell’ufficio tecnico comunale Alberto Grieco, Giuseppe Bruno, presidente del consorzio La Città Essenziale, gli assessori regionali Francesco Fanelli e Donatella Merra che insieme al Presidente Vito Bardi hanno creduto fortemente in questo progetto finanziandolo completamente con i fondi regionali per lo sviluppo e la coesione.

Ecco i dettagli.

