Bernalda, inizia il Cineforum: un progetto pensato e realizzato dai giovani per tutta la comunità! Ecco i dettagli

Inizia il Cineforum!

Un progetto pensato e realizzato dai giovani per tutta la comunità!

“Siamo felici di annunciare il primo evento ufficiale della Consulta Giovanile di Bernalda, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Un’occasione per esplorare tematiche importanti e attuali, stimolare il dibattito e il confronto ma anche un’occasione per creare un momento di aggregazione per tutta la comunità e fare il primo passo verso una lunga serie di eventi che nasceranno grazie all’energia e alle idee dei giovani di oggi.

È solo l’inizio di un percorso che speriamo possa coinvolgere sempre più persone e portare nuovi spunti e creatività alla nostra comunità.

Appuntamento a Domenica 2 Febbraio 2025

Luogo: Sala del Castello di Bernalda

Start ore 17:00

Ore 18:00 inizio proiezione

L’incredibile storia dell’isola delle rose di Sydney Sibilla.

Vi aspettiamo numerosi!”.

Ecco la locandina.