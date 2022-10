Bernalda in ricordo dei Caduti sul lavoro: ecco l’iniziativa e il programma

Domenica l’ANMIL celebra in tutta Italia, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la 72ª edizione della Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro.

Anche quest’anno la Sezione territoriale ANMIL di Matera organizza la manifestazione provinciale a Bernalda, località dove oltre un anno addietro ha aperto una sede nel centralissimo Corso Umberto I n. 186.

Domenica 9 ottobre il programma delle manifestazioni inizia:

alle ore 10.00 – con una cerimonia suggestiva: l’inaugurazione di una panchina bianca in ricordo dei Caduti sul lavoro (presso il giardino della Chiesa di San Donato, in Corso Umberto I), la prima in Basilicata.

Il programma prosegue – alle ore 11.00 – con la celebrazione di una Santa Messa in suffragio di tutte le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, presso la Chiesa del Convento in Piazza Plebiscito.

A seguire i partecipanti si muoveranno in corteo per raggiungere Piazza Plebiscito dove – ore 11.45 – ci sarà la deposizione di una corona di alloro in suffragio delle Vittime del Lavoro al Monumento dedicato ai Caduti.

in suffragio delle Vittime del Lavoro al Monumento dedicato ai Caduti. A seguire è prevista – ore 12.00 – la Cerimonia civile nell’Auditorium del Comune di Bernalda, in occasione della quale saranno consegnati i Brevetti e i Distintivi d’Onore ai nuovi Grandi Invalidi e agli Invalidi Minori a cura dell’INAIL di Matera.

Parteciperanno:

il Dott. Domenico Raffaele Tataranno, Sindaco di Bernalda;

Emidio Deandri, Vice Presidente Nazionale ANMIL e “reggente” per la provincia di Matera dell’Anmil;

la Dott.ssa Lucia Carmen Angiolillo, Direttore Regionale INAIL;

la Dott.ssa Raffaella Musacchio, Direttore Provinciale INAIL;

l’Avv. Cataldo Tarricone, Consulente legale ANMIL;

le massime Autorità e personalità politiche, civili e militari del territorio.

Proprio Emidio Deandri ha spiegato, annunciando l’evento, che:

“anche quest’anno attraverso la Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro l’ANMIL intende rimarcare che la salute e la sicurezza sul lavoro sono una priorità per il futuro del nostro Paese e per le nuove generazioni, soprattutto in questo momento storico in cui, dopo l’emergenza pandemica, per il ‘caro bollette’ l’incertezza e la preoccupazione per il futuro sono aumentate: non vorremmo che la crisi che attanaglia molte aziende a causa dei rincari sull’energia, per imprenditori senza scrupoli possa rappresentare l’alibi per ridurre l’attenzione verso la sicurezza sui luoghi del lavoro!”.

Ha poi annunciato il Vice Presidente nazionale ANMIL e “reggente” per la provincia di Matera dell’Anmil, Emidio Deandri:

“Domenica a Bernalda renderemo noti i drammatici dati, di fonte INAIL, sulla sicurezza sul lavoro sul nostro territorio provinciale e regionale: questa Giornata per le Vittime del Lavoro deve rappresentare, infatti, una utile occasione per riflettere e programmare le azioni più efficaci da intraprendere per contrastare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Noi come ANMIL siamo pronti a fare la nostra parte e dare il massimo supporto per promuovere la cultura della prevenzione, ma questa lotta agli incidenti si vince solo operando tutti con un medesimo obiettivo: il rispetto della salute e della vita dei lavoratori“.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

