Bella iniziativa a Montescaglioso: oltre 200 veicoli tra auto e moto, provenienti da Basilicata, Puglia, Campania e Calabria! Le foto

Grande successo per l’ottava edizione del “Raduno Auto e Moto d’Epoca – Città di Montescaglioso”, andato in scena per le vie della cittadina montese.

Organizzata dall’Asd Old School Garage, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Montescaglioso, la manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 200 veicoli, tra auto e moto, provenienti da Basilicata, Puglia, Campania e Calabria.

Momenti topici durante l’esposizione in Piazza Roma, dove i mezzi hanno fatto bella mostra di sé, e la sfilata motoristica per le vie cittadine.

Soddisfatti gli organizzatori per il “numero di aderenti” che cresce di anno in anno sempre più.

Insomma, grande successo per l’evento motoristico dell’anno in quel di Montescaglioso, dove sin dalle prime ore della mattina suoni e rombi di auto e moto d’epoca hanno “colorato” le vie cittadine.

Ospite della giornata Emanuele Tartanone di “Mudù”, la popolare striscia satirica.

Clima di festa, quindi, in una giornata sufficientemente mite per consentire ad appassionati e curiosi di vedere da vicino veri e propri simboli motoristici di qualche anno fa, in un tripudio di ricordi e motori rombanti che, come accade in questi casi, hanno ravvivato la graziosa cittadina montese.

Un successo su tutta la linea, dunque, che ha contribuito anche a far accrescere la conoscenza di Montescaglioso.

