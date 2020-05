Basilicata: zero positivi in un’altra casa di risposo!

Nessun caso di Coronavirus nella casa di riposo Villa Sant’Antonio di Venosa:

“Nei giorni scorsi i 40 ospiti, le 3 suore e i 18 dipendenti della casa di riposo Villa Sant’Antonio di Venosa, sono stati sottoposti al tampone per la diagnosi del Covid-19, tutti i test hanno dato esito negativo.

Il risultato conferma la bontà della decisione presa sin dai primi giorni dell’emergenza di ‘blindare’ la casa di riposo con la chiusura al pubblico, ai volontari e alle visite dei familiari.

Il senso di responsabilità degli operatori che, scrupolosamente, hanno seguito tutte le rigorose direttive nell’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione è stato fondamentale e la comprensione e la collaborazione dei familiari è stata totale.

In questo particolare momento, al fine di assicurare ai parenti un contatto seppur virtuale, gli operatori della struttura con dedizione ed impegno, si sono attivati sin da subito attraverso le videochiamate, una novità per gli anziani che però hanno accolto con piacere, e che ha garantito di poter vedere e dialogare con i propri cari in totale sicurezza.

La casa di riposo assicura che continuerà a mantenere alta l’attenzione, l’emergenza non è ancora finita!”.

