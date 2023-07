Basilicata: usava il parcheggio per disabili col contrassegno di una persona deceduta! Intervenuta la Polizia

Personale dell’unità operativa ‘Controllo del territorio’ della Polizia locale di Potenza ha effettuato specifici controlli nell’area ospedaliera, finalizzati a verificare il corretto utilizzo delle aree di sosta riservate ai titolari di contrassegno per veicoli a disposizione di persone con disabilità.

I controlli, predisposti a seguito di specifiche segnalazioni da parte di utenti della struttura ospedaliera, nelle quali si indicava un utilizzo improprio di tali spazi da parte di alcuni dipendenti del nosocomio, hanno portato all’accertamento di 7 violazioni per importi variabili da 168 a 672 euro, con la decurtazione di 6 punti dalla patente di guida, e il ritiro dei pass.

In particolare, in un caso è stato accertato che veniva utilizzato il contrassegno e il veicolo il cui proprietario era deceduto da oltre sei mesi; in uno veniva utilizzata una copia a colori del contrassegno, e in un altro ancora veniva utilizzato il cartellino appartenente a persona ricoverata in una struttura di lungodegenza da diverso tempo.

Il Comando della Polizia locale evidenzia che:

“il contrassegno è una autorizzazione amministrativa rilasciata, su richiesta, alle persone con disabilità, finalizzata ad agevolarne gli spostamenti a bordo di veicoli a motore.

Hanno diritto al contrassegno le persone con ridotte capacità motorie, gli invalidi agli arti superiori, e tutti coloro risultino affetti da patologie che precludano loro una autonoma mobilità, certificate dalla ASL di riferimento.

Viene rilasciato dal competente ufficio del Comune di residenza, ha una validità di 5 anni ed è valido su tutto il territorio europeo.

Il contrassegno è personale e deve essere usato solo dal titolare.

I controlli, finalizzati a garantire la fruibilità dei posteggi a coloro che ne hanno diritto, continueranno nei prossimi giorni e interesseranno altre zone della città, in particolare nelle aree segnalate dai cittadini che forniscono un contributo importante nel reprimere questi comportamenti non rispettosi delle regole”.a

