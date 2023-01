Basilicata, “un aiuto concreto per le famiglie: firmato accordo per rateizzazione bollette di luce e gas”. Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato dell’Adoc Basilicata a firma del presidente dott. Canio D’ANDREA.

Ecco quanto annunciato:

“Ci aspettavamo più attenzione nei confronti della spesa dell’energia delle famiglie italiane da parte del Governo e di ARERA, purtroppo non è stato così.

A seguito delle sollecitazioni da parte di ADOC, è stato siglato un accordo con ENI Plenitude per la rateizzazione, senza interessi e commissioni, delle bollette di luce e gas emesse nel periodo di maggior consumo che va da gennaio a giugno 2023 per tutte le famiglie, i condomini e le microimprese.

ENI Plenitude effettuerà una dilazione dei pagamenti in 10 mesi con una prima rata di anticipo maggiore.

La prima rata di anticipo sarà pari al 50% della bolletta per gli importi sino a 500 €, del 30% da 500€ a 1000€, mentre per gli importi sopra i 1000€ la bolletta sarà suddivisa in 10 rate uguali.

Un aiuto concreto per le famiglie italiane.

Auspichiamo che questo comportamento virtuoso sia seguito anche da altre società fornitrici di energia e gas.

L’Adoc è a disposizioni degli utenti per fornire ulteriori chiarimenti”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)