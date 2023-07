Basilicata: ultimo saluto a Maurizio, strappato alla vita a soli 38 anni

La città di Baragiano in lutto.

Come tristemente noto, soli pochi giorni fa Maurizio Giordano, 38 anni, era partito dalla Basilicata, per fare il suo lavoro, come tante altre volte ma, purtroppo, questa volta non vi ha fatto più ritorno.

Era nello stabilimento della Ibis, leader nel settore degli insaccati, quando all’improvviso è precipitato da un’altezza di più di dieci metri.

Nessuno era presente quando il collega è caduto.

E’ morto lontano dalla famiglia, a Busseto, nel Parmense.

Qualcosa potrebbe essere andato storto mentre Maurizio Giordano si trovava sull’elevatore o sull’impalcatura allestita per montare una serie di pannelli.

L’ennesima giovane vittima del lavoro.

Domani la comunità sarà in lutto cittadino per l’ultimo saluto al giovane Maurizio.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.

