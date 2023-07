Matera, l’Amministrazione consegna 6 alloggi popolari a La Martella. I dettagli

Stamattina l’Amministrazione comunale di Matera, rappresentata dall’assessore al Patrimonio Angela Mazzone, in collaborazione con l’Ater, ha consegnato le chiavi di sei alloggi popolari ad altrettanti cittadini aventi diritto, in via Reno nel borgo La Martella.

Un aiuto per famiglie materane in difficoltà economica e con una grave emergenza abitativa, sul quale ha lavorato anche il sindaco Domenico Bennardi.

Ha commentato l’assessore Mazzone:

“L’Amministrazione comunale intende rispondere alle richieste legate alle esigenze abitative dei cittadini.

Dopo quattro anni di attesa, è avvenuta la consegna in custodia di questi alloggi con grande gioia per gli assegnatari.

Un’operazione finalizzata anche a favorire il processo di urbanizzazione e rivitalizzazione di uno dei borghi più importanti della città.

Viviamo un periodo particolare in cui ci stiamo lasciando alle spalle l’emergenza pandemica, che ha aggravato la crisi economica già in atto. Questo porta a valutare la richiesta abitativa, per cui si riscontra un accesso al mercato sempre più difficile sia in termini di acquisito, che di locazione.

Una città migliore si realizza migliorando la qualità della vita di tutti i coloro che la abitano”.