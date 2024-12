Basilicata: tantissimi auguri a nonna Carmela che oggi compie 100 anni! Ecco le foto

Ancora una centenaria in Basilicata, precisamente a Ruoti (PZ).

Questi gli auguri del Sindaco. Avv. Franco Gentilesca e dell’Amministrazione comunale:

“Con grande gioia annunciamo il centesimo compleanno della signora Carmela Scavone, che oggi festeggia un traguardo di inestimabile valore: 100 anni di vita.

Nata il 9 Dicembre 1924 a Ruoti “alle ore pomeridiane otto e minuti trenta, del dì nove del corrente mese” come si legge dal suo atto di nascita.

Carmela ha attraversato un secolo ricco di cambiamenti storici, sociali e culturali, portando con sé una saggezza e un’energia che continuano a ispirare tutti coloro che hanno il privilegio di conoscerla.

Cresciuta in un’epoca di grandi sfide, è sempre stata un esempio di forza, determinazione e amore per la vita.

Per celebrare questo straordinario evento, tutta la famiglia e gli amici, più di cento, si sono riuniti per onorare Carmela in una giornata di grande festa, piena di affetto e gratitudine.

I figli e i nipoti hanno partecipato con gioia alla messa celebrata dal parroco Don Antonio Arenella.

Alcuni di loro, emigrati in Germania e Svizzera in cerca di nuove opportunità, sono tornati con entusiasmo, accompagnati dai figli e dai nipoti, per rendere omaggio a Carmela e condividere questo momento speciale con tutta la famiglia.

In occasione di questo traguardo, Carmela ci ricorda l’importanza di affrontare la vita con il sorriso e il cuore aperto, insegnandoci che ogni giorno rappresenta un dono prezioso da custodire e condividere.

A nome di tutta la comunità, auguriamo a Carmela Scavone un felice 100° compleanno, con l’auspicio che il suo esempio continui a illuminare il cammino di chiunque abbia la fortuna di incrociarlo.

Auguri, Carmela!”.

I migliori auguri anche dalla nostra Redazione.

Queste alcune foto dei festeggiamenti.