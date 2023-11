Basilicata, sfregiata l’auto di questo sindaco: “è diventata una vera e propria persecuzione”! La denuncia

“Purtroppo dopo la quarta macchina sfregiata (graffiata profondamente) di proposito con un chiodo o chiave, ho dovuto esporre denuncia presso la caserma dei Carabinieri di Balvano”.

Così denuncia il sindaco di Balvano Ezio Di Carlo che commenta l’atto:

“É diventata una vera e propria persecuzione per me e come se non bastasse anche per qualche familiare.

I fatti sono accaduti sempre in Balvano.

Ad oggi il danno va oltre gli 8.000 euro perché purtroppo oltre alle fiancate come si evince dalle foto, lo stesso sfregio è stato fatto anche ai fari.

Per tutto questo al momento ci sono solo degli indizi, però come ben sapete più indizi faranno una prova.

Ecco le immagini pubblicate dal sindaco del danno ricevuto.