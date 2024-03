Basilicata, Sanità: “Queste figure ancora una volta devono attendere per essere assunte a tempo indeterminato”. La situazione

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di UIL FPL BASILICATA:

“La UIL FPL esprime soddisfazione per qualche altro operatore sanitario stabilizzato ma con amarezza, prende atto che alcune figure ancora una volta devono attendere per essere assunti a tempo indeterminato.

Ci riferiamo ancora a n. 6 OSS e n. 4 Ostetriche che, così come annunciava l’Assessore con un comunicato, avrebbero dovuto essere assunti tutti entro la fine del mese di Febbraio 2024 per poi far partire i nuovi bandi di stabilizzazione che pare vengano adottati nella settimana prossima.

Ad oggi non tutte le figure sono state assunte, con l’aggravante che molte di queste figure hanno dovuto anche cambiare Azienda.

Un vero “capolavoro” che la scrivente aveva annunciato da tempo e aveva fortemente chiesto un tavolo Regionale per fare il punto sulla situazione, ma che purtroppo l’Assessore non ha mai convocato.

La scrivente O.S., inoltre, si interroga su come saranno effettuale le future stabilizzazioni atteso che, dalla documentazione esaminata (piani triennali) risulta già esaurita la quota del 50% dei posti da destinare alle stabilizzazioni.

La UIL FPL, pertanto, chiede di trovare una soluzione immediata per questi lavoratori che non possono pagare scelte non in linea con la programmazione dei nuovi piani triennali 2024/2026.

Le Aziende Sanitarie, infatti, avrebbero dovuto programmare i profili in modo da non lasciare indietro nessuno e stabilizzare tutti i dipendenti con i requisiti.

A parere della scrivente, un meccanismo che, nonostante le tante proteste e proposte da parte nostra, non ha funzionato a pieno, malgrado le apprezzabili linee guida adottate dal Dirigente dell’U.O. Risorse Umane del SSR, le prime in Italia di tale portata (a cui va riconosciuto il giusto e dovuto merito).

La Regione a Gennaio ha anche inviato un Documento applicativo della disciplina in materia di stabilizzazioni del personale del SSN alle Aziende Sanitarie, emanato dalla Conferenza delle Regioni al fine di espletare i nuovi bandi di stabilizzazione.

Purtroppo, ad oggi, le Aziende procedono a rilento e non sono state ancora esaurite le graduatorie in essere.

Inoltre, la scrivente chiede che venga scorsa la graduatoria degli infermieri idonei e, data la carenza dei tecnici di laboratorio, si augura che venga velocemente terminato il concorso così da dare respiro anche a queste figure.

La UIL FPL infine chiede con le cessazioni ed i pensionamenti, ma anche con l’aggiornamento dei piani triennali dei fabbisogni, questi profili, ossia OSS, e Ostetriche ancora in attesa, possano essere definitivamente assorbiti“.