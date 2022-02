Basilicata prima regione d’Italia a completare il piano per la Banda ultra larga! I dettagli

“Oggi, in conferenza stampa, abbiamo annunciato che la Basilicata sarà la prima regione d’Italia a completare il piano per la Banda ultra larga (Bul) che doterà 103 Comuni lucani, compresi nelle cosiddette ‘aree a fallimento di mercato’, di una tecnologia di trasmissione dei dati integralmente in fibra, per un investimento di 24 milioni di euro.

Sono 60 mila le unità immobiliari in regione già raggiunte dall’infrastruttura digitale, a fronte delle 66 mila complessive previste nel progetto pubblico varato da Infratel (società in house del Mise) e coordinato dalla Regione Basilicata.

Al momento, sono 75 i comuni completati dal concessionario Open Fiber“.

È quanto dichiara il Governatore Vito Bardi.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)