Basilicata: prezzi in salita nei Ristoranti e Hotel rispetto ad altre regioni. Ecco i dati dei Consumatori

Quest’anno vacanze più care in tutta Italia rispetto a Luglio 2020.

A evidenziarlo è l’Unione nazionale consumatori che in uno studio per l’Adnkrnos ha evidenziato dove ci sono stati i maggiori aumenti dei prezzi nel luglio di quest’anno, nel settore di ristoranti e hotel.

Considerando le regioni, secondo la classifica ‘ristorazione e bar’ abbiamo:

la Puglia al primo posto che ha fatto registrare un +3,6%, a seguire la Basilicata con +2,9%, poi il Trentino Alto Adige, con +2,6%.

Per quanto riguarda le regioni italiane gli alberghi e le pensioni con i listini dei prezzi più in salita nel confronto con l’anno precedente si trovano in:

Valle d’Aosta, +12,4% su luglio dello scorso anno, seguita da Puglia (+12,1%), Basilicata al terzo posto (+8,3%).

L’unica regione con il segno meno è la Calabria (-1,2%), mentre sotto l’1% si trovano Piemonte e Campania, rispettivamente +0,5% e +0,7%.

L’avete notato anche voi?a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)