Basilicata: per ricordare chi non ce l’ha fatta a causa del Coronavirus, un minuto di silenzio e bandiere a mezz’asta in tutti i Comuni

Oggi, Martedì 31 Marzo 2020, alle ore 12:00 i Sindaci di tutti Italia aderiscono all’iniziativa lanciata dal Presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli e rilanciato dal Presidente Anci Antonio Decaro, di rispettare, davanti alle sedi municipali di tutta Italia, un minuto di silenzio con le bandiere a mezz’asta per ricordare le vittime del Coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari e per essere di sostegno gli uni agli altri in questo momento di sconforto ed emergenza, con la speranza che tutto ciò possa finire presto.a

