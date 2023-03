Basilicata: nuove selezioni per giovani lucani in cerca di occupazione. Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’assessore allo sviluppo economico, lavoro e servizi alla comunità della Regione Basilicata, Alessandro Galella:

“Nuove selezioni per giovani lucani in cerca di occupazione.

Si terrà il prossimo 4 aprile alle ore 11:00 nella Sala B del Consiglio Regionale della Regione Basilicata la presentazione del progetto finalizzato alla formazione professionalizzante tra Sviluppo Basilicata e Hspi.

Alla presentazione interverranno, insieme all’assessore allo sviluppo economico, lavoro e servizi alla comunità, Alessandro Galella e all’amministratore unico di Sviluppo Basilicata, Gabriella Megale:

Massimiliano Pierro manager hspi del gruppo txt;

Sebastiano Manno CEO hspi;

il prorettore all’internazionalizzazione Unibas Michele Greco;

il prof. Luigi Milella direttore del CISIT dell’Unibas.

Le selezioni si apriranno dal 5 aprile e si accetteranno fino al 28 aprile; l’8 maggio inizierà la formazione della durata di un mese e terminerà il giorno 9 giugno.

All’interno dell’attività di formazione, per coloro che supereranno il periodo formativo di 1 mese, è previsto lo svolgimento di stage fino al 31 dicembre 2023.

La società HSPI, che fa parte di TXT GROUP, è una società di consulenza direzionale, leader in Italia sui Servizi di Business Consulting, IT Governance, Digital Innovation grazie ad un modello operativo capace di integrare competenze distintive di Consulenza Direzionale e conoscenze specialistiche in ambito ICT.

In Basilicata ci sarà la possibilità di formarsi e di acquisire una professionalità, per una platea di 50 tra diplomati e laureati compresi tra i 18 e i 35 anni.

I profili ricercati sono:

IT Governance Consultant;

IT Data Scientist;

Demand PMO.

I candidati selezionati per i tre profili, saranno inseriti in un percorso formativo nell’ambito dell’IT Governance, Data Science nei settori della Sanità, attività produttive e Turismo e in generale ai progetti iniziative di Digital Transformation della PA Centrale e Locale.

La formazione potrà prevedere inoltre anche ulteriori pacchetti formativi personalizzati, che includono il conseguimento di certificazioni riconosciute a livello internazionale e l’apprendimento continuo delle principali best practice di settore (es. ITIL, Prince2, COBIT)”.

