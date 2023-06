Basilicata, nei campi “Lavoratori e lavoratrici a rischio nelle ore più calde”. La richiesta urgente

“La Commissione Regionale Pari Opportunità, come già negli anni precedenti, chiede al Presidente della Giunta Regionale Vito Bardi, appoggiando anche la richiesta delle forze sindacali, di emanare un’ordinanza che vieti il lavoro nei campi, nelle serre, nei cantieri forestali, nelle ore più calde della giornata, dalle 12 alle 16, a tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori”.

Così la presidente Crpo, Margherita Perretti che aggiunge:

“Ricordiamo come l’INPS e l’INAIL, in una circolare emanata lo scorso anno contenente le istruzioni per gestire il rischio caldo, abbiano già posto in relazione i fenomeni climatici estremi con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro, evidenziando come l’esposizione di caldo eccessivo possa portare a colpi di calore, a volte anche con esito fatale.

Sono proprio le lavoratrici e i lavoratori in posizione più svantaggiata e vulnerabile quelli più esposti allo stress termico, ed è nostro preciso dovere cercare di garantire loro condizioni di lavoro più dignitose e sicure”.a

