Basilicata, misure di sostegno per lo smart working: ecco le ultime notizie

“Domani, giovedì 4 agosto 2022 alle ore 10.30 presso la sala B del Consiglio regionale il consigliere Luca Braia, primo firmatario, insieme al consigliere Mario Polese di Italia Viva presenteranno alla stampa la proposta di legge “Misure di sostegno per il lavoro agile o smart working” che è stata protocollata questa mattina.

Sarà presente anche la consigliera Dina Sileo del Gruppo Misto che, in coerenza con le azioni politiche a sostegno del lavoro già intraprese, ha condiviso e voluto sottoscrivere la proposta di legge”.

Ad annunciarlo i consiglieri Braia e Polese, precisando che:

“La pdl prevede, attraverso la costituzione di un fondo regionale per il sostegno, il potenziamento e la promozione dell’accesso e la qualificazione dello smart working nel nostro territorio, sia per lavoratori residenti che per attrarre non residenti.

Al fine di dare uno stimolo alla valorizzazione dei centri urbani più grandi e per il ripopolamento dei borghi e delle aree interne che potrebbero diventare così attrattore di stabilità per tante famiglie.

Riteniamo doveroso in questo momento storico mutato a causa della pandemia, offrire un dispositivo che consenta la possibilità di supportare le lavoratrici e i lavoratori anche nello scegliere proprio la Basilicata, non solo come luogo ideale ma come zona geografica reale per le occasioni lavorative e di qualità della vita che essa può offrire”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)