Fidas, nel materano continua la cultura del dono: ecco il calendario e gli eventi previsti

Non solo raccolta di sangue ed emoderivati per le sezioni di Fidas Basilicata, ma eventi e iniziative per promuovere ed incentivare la cultura del dono e della solidarietà nei territori.

Numerose sono le sezioni che hanno già svolto o svolgeranno diverse manifestazioni e, finalmente, dopo due anni di stop forzato lo scorso 29 luglio a Grassano è tornato l’appuntamento di Buon Compleanno 18enne, che ha visto protagonisti tutti i giovani grassanesi.

Grande la partecipazione dei neo diciottenni che sono stati accolti ufficialmente nella società civile con l’acquisizione dei propri diritti, ma soprattutto dei propri doveri civici, tra cui quello del dono del sangue.

Qualche giorno prima la sezione Give Life Fidas Scanzano Jonico, ha accolto i donatori con l’iniziativa “E..state in salute”.

Un appuntamento ormai fisso che la sezione proporne per tutelare la salute dei donatori, attraverso ECG, rilevazione parametri vitali, valutazione diabetologica, informazione sulle differenti tipologie di donazione.

L’evento si è svolto in collaborazione con AIL. Nel frattempo l’assidua giovane collaboratrice di Give Life Fidas, la gemella Lucia Minonne raggiunge a Luglio la quota di ben 85 sacche donate.

Una donatrice da record che ormai punta alla centesima donazione con un entusiasmo inarrestabile e che, si auspica, sia di esempio per altri giovani come lei.

È attivo il progetto S.O.S MAMME dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30 a Rionero, organizzato da Fidas Vulture con sezioni di giochi creativi, arte, teatro dei burattini e scuola di teatro, rivolto ai ragazzi dai 6 ai 15 anni.

Il 5 Agosto verrà inaugurato a Irsina il grande murales dedicato a tutte le giovani vittime di incidenti stradali avvenuti negli ultimi anni nel territorio. L’evento è promosso da Fidas Irsina.

La stessa sezione il 12 agosto partecipa alla “CACCIA AL TESORO” nel centro storico, organizzata con i giovani del Servizio Civile.

L’11 Agosto Fidas Laurenzana partecipa insieme al CEAS la Quercia di Fra’ Egidio e al Nucleo di Giardia Ambientale all’evento “Una Notte per Egidio” una passeggiata notturna a partire dalle 20 dal Convento di Santa Maria delle Nevi.

Due gli eventi organizzati da Fidas Venosa:

10 Agosto, COLORFUL STARS NIGHT – “La notte di San Lorenzo”

Parcheggio Campo Sportivo, Stadio Michele Lorusso con Joe De Renzo, DJ Producer. Start ore 21:30.

13 Agosto, “L’Alba nel Bosco”, innovativa iniziativa rivolta agli amanti della natura, promossa insieme al club per l’UNESCO del Vulture. L’appuntamento è alle 5, ingresso eremiti del cerreto di Bosco Monte.

Fidas Metaponto sarà in piazza Alessidamo al Lido di Metaponto il 26 Agosto dalle 18:30 con un gazebo informativo per sensibilizzare alla donazione del sangue mentre su uno schermo scorreranno le immagini dei donatori della sezione.

Fidas Basilicata, con tutte le sezioni già attive e i nuovi gruppi che si stanno formando sul territorio, continua a promuovere le donazioni tra i giovani, tra i donatori periodici con tutte queste iniziative soprattutto nel periodo estivo quando i centri trasfusionali registrano maggiori carenze.

Tutti possiamo tendere il braccio alla solidarietà se siamo in buona salute e di età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Saranno ben 21 le giornate dedicate alla raccolta di sangue ed emoderivati nel mese di Agosto.

