Basilicata, istituiti due Osservatori: al via una nuova stagione per il contrasto alla criminalità! L’annuncio del Presidente del Consiglio Cicala

“Condivido pienamente quanto affermato dal consigliere Cifarelli e, proprio per questo, in data 21 giugno ho decretato la costituzione dell’Organismo regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampa mafiosa, così come la costituzione dell’Osservatorio regionale per la valorizzazione di beni ed aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata”.

Lo precisa il presidente del Consiglio regionale Carmine Cicala in risposta ad una nota del consigliere Cifarelli, ricordando che:

“come comunicato con una nota stampa del 23 giugno scorso, i due Osservatori si riuniranno per l’insediamento il prossimo 20 luglio.

Proprio questa mattina ho provveduto a convocare i due Organismi che, come ho più volte ribadito, diventeranno importanti punti di osservazione e di confronto costruttivo su fenomeni che richiedono la massima attenzione da parte delle Istituzioni.

Ognuno di noi è chiamato al massimo impegno e profondo senso di responsabilità in nome del bene della collettività.

L’auspicio è che, sin dal giorno dell’insediamento, si possano gettare le basi per un lavoro di squadra al fine di promuovere e diffondere, in maniera sempre più radicata e capillare, una nuova cultura della legalità.

Un obiettivo reso ancora più urgente dopo gli ultimi accadimenti sul territorio lucano e come evidenziato, più volte, dagli organi competenti”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)