Basilicata: in arrivo oltre 9 milioni di euro per il rilancio di queste zone naturali! I dettagli

“In arrivo in Basilicata oltre 9 milioni di euro per politiche in favore della montagna.

Lo prevede il decreto ministeriale degli Affari regionali che predispone il trasferimento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per l’anno 2023.

Grazie al lavoro incessante del nostro ministro Calderoli la nostra regione beneficerà di investimenti fondamentali per la salvaguardia di quei territori che hanno bisogno di tutele e investimenti adeguati.

Questo è il pragmatismo e la concretezza della Lega al governo, avanti così”.

Lo afferma il coordinatore della Lega in Basilicata, Pasquale Pepe.