Basilicata: in arrivo oltre 1 milione di euro per i servizi di trasporto pubblico locale! I dettagli

“Dal Mit, in arrivo per gli Enti locali e le aziende della Basilicata oltre 1,7 milioni di euro per i servizi di trasporto pubblico locale.

Nello specifico, parliamo di 570.435,52 euro come ristoro dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre 2022 e di 1.140.871,05 euro a titolo di anticipazione per il terzo quadrimestre 2022.

È l’ennesima dimostrazione di come il ministro Matteo Salvini sia attento ai bisogni del territorio per garantire un servizio che sia il più possibile efficiente”.

Lo dichiara il coordinatore della Lega in Basilicata, Pasquale Pepe.