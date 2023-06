Basilicata, il maltempo non concede tregua! Ecco la nuova allerta meteo della Protezione Civile

Il transito di una struttura depressionaria dall’Algeria verso la Libia, determinerà un aumento dell’instabilità sulle estreme regioni meridionali, favorendo rovesci o temporali sparsi sulla Sicilia, con fenomeni anche intensi.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

L’avviso prevede dalla sera-notte di oggi, lunedì 5 giugno, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 6 giugno, allerta arancione per rischio idraulico su alcuni settori dell’Emilia-Romagna.

Valutata inoltre allerta gialla in Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Sicilia, su parte di Puglia, Basilicata, Calabria e sul restante territorio dell'Emilia-Romagna.

