Basilicata, ha perso la vita il medico travolto da una mucca: una vera tragedia

Una vera tragedia si è consumata nelle campagne della provincia di Potenza.

Il medico Pucillo, amante della campagna, sarebbe stato travolto da una mucca scendendo dal trattore.

E’ quanto si apprende dai rainews che fa sapere:

“Le forze dell’ ordine sono state allertate dalla famiglia che non lo hanno visto rientrare.

Lorenzo Pucillo, medico molto stimato in paese, 70 anni appena compiuti si dedicava per passione a lavori agricoli nella sua tenuta di contrada Bosco Le Rose.

Da un primo esame necroscopico sarebbe stato colpito e ucciso da una mucca.

Il corpo – ritrovato dai Carabinieri della Compagnia di Melfi guidati dal capitano Carmine Manzi – è stato già riconsegnato alla famiglia.

Il dott. Lorenzo Pucillo era specialista in Medicina dello Sport e attualmente medico sociale del Picerno, che milita in serie C.

Tante le manifestazioni di cordoglio già presenti sui social”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa tragica e improvvisa perdita.a

