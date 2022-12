Basilicata: “grazie a tutti i volontari che si spendono con amore e generosità verso il prossimo”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Gianni Leggieri, Consigliere regionale del MoVimento Cinque Stelle:

“In occasione della Giornata internazionale del volontariato, istituita 37 anni fa dalla Nazioni Unite, voglio esprimere tutta la mia vicinanza e gratitudine ai volontari, che, in forma singola o all’interno delle tante organizzazioni operanti in Basilicata e in Italia, si spendono con amore e generosità verso il prossimo.

Sono i volontari che intervengono, per esempio, in occasione delle calamità naturali.

Lo stiamo vedendo pure in questi giorni ad Ischia. Sono loro ad alleviare le sofferenze di chi non ha più un lavoro, non può permettersi un pasto, non ha un tetto o è gravemente malato.

Sofferenze acuite da oltre due anni di emergenza sanitaria in cui l’energia e la vitalità dei volontari e il loro donarsi al prossimo incondizionatamente non hanno conosciuto pause.

Per questo motivo occorre profondere ogni possibile sforzo, a tutti i livelli, compreso quello della legislazione regionale, per supportare la formidabile rete del volontariato.

Il 5 dicembre, Giornata internazionale del volontariato, si celebra una data importante per quella parte più bella della società civile, che ha fatto dell’amore per il prossimo la sua regola di vita.

Quest’anno la Capitale italiana del volontariato è Bergamo.

Il mio auspicio è che quanto prima, dopo le esaltanti esperienze degli anni scorsi, anche una città lucana possa ottenere l’ambito riconoscimento ed ospitare i tanti eventi connessi alla designazione a Capitale italiana del volontariato”.

