Basilicata, Giro d’Italia: anche il materano Pozzovivo in scena sulle strade lucane! In bocca al lupo

Il Giro d’Italia arriva oggi in Basilicata e il Sindaco di Montalbano Jonico, Piero Marrese, ha voluto dedicare un pensiero, oltre che a tutti i “girini”, al lucano e montalbanese doc Domenico Pozzovivo, alfiere del ciclismo italiano e mondiale:

“Bentornato nella tua Basilicata, Domenico: sono certo che, come sempre, saprai farti onore e tenere alta la bandiera lucana e montalbanese.

Grazie per quanto hai fatto in questi anni, nel corso dei quali oltre a mostrare la tua classe e la tua professionalità hai anche fatto parlare in positivo della tua terra.

A Domenico Pozzovivo e a tutta la carovana della ‘corsa in rosa’ il mio benvenuto in Basilicata, nella speranza che il Giro d’Italia possa riabbracciare presto la nostra terra.

Viva il Giro d’Italia, viva la Basilicata, viva Domenico Pozzovivo”.

Facciamo un grande in bocca a lupo a Domenico che, con il suo talento, porta alta la bandiera di Montalbano Jonico e della Basilicata tutta.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)