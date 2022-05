Matera: cinghiali nei pressi dell’Ospedale! Li avete visti?

Dopo l’allarme lanciato dalla Cia che denunciava la presenza di esemplari sulla costa metapontina, torniamo a parlare della questione cinghiali.

Per le vie di Matera, diversi esemplari sono stati avvistati presso Serra venerdì e nei pressi dell’Ospedale, probabilmente alla ricerca di cibo.

A destare preoccupazione, nel secondo caso, il fatto che gli animali attraversassero zone interne della Città anche in pieno giorno.

Questa la segnalazione di un cittadino:

“Stasera, verso le 19:00, hanno attraversato la strada davanti alla mia auto una decina di cinghialetti, in prossimità della rotonda dell’Ospedale…in pieno giorno!”.

La Capitale della Cultura non è nuova a questi avvistamenti: in passato, cinghiali sono stati visti aggirarsi in via Cappuccini, in Calata Ridola e in piazza Pascoli.

Li avete visti anche voi?

Ecco le foto.

