Basilicata, emergenza Coronavirus: donati dai Lucani 46000 euro!

Sono tanti i cittadini e le aziende che hanno accolto l’appello lanciato nei giorni scorsi dalla Regione Basilicata, finalizzato al sostegno del servizio sanitario regionale, donando fino a questo momento 46 mila euro sul conto corrente dedicato all’emergenza Covid-19.

In un solo giorno, grazie alle iniziative realizzate nell’ambito della campagna di comunicazione istituzione “Scacco matto al coronavirus”, la somma a disposizione della Regione per l’acquisto dei dispositivi individuali di sicurezza per il personale sanitario è aumentata di 23.300 euro.

Questo il conto corrente sul quale è possibile effettuare una donazione: IBAN IT19Q0542404297000000000382 – Banca Popolare di Bari, intestato a “Regione Basilicata”.