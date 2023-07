Basilicata: “è un atleta fantastico” Domenico Acerenza, oro ai mondiali di nuoto in Giappone! I complimenti di Bardi

“Vedere Domenico Acerenza salire sul gradino più alto del podio e ricevere, insieme a Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri la medaglia d’oro per l’Italia ai mondiali di nuoto è momento di immenso orgoglio e soddisfazione per la Basilicata e per tutti i lucani, residenti e sparsi negli angoli di tutto il mondo, che in qualità di presidente della Regione mi onoro di rappresentare.

Faccio i complimenti a Domenico perché è un atleta fantastico che dopo il prestigioso bronzo nella 5 chilometri centra l’obiettivo più importante nella entusiasmante staffetta mista 4 x 1.500 in acque libere a Fukuoka, in Giappone.

Lo ringrazio anche perché è ‘ambasciatore’ nel mondo della nostra Basilicata ed esempio per i giovani ai quali trasmette i valori dell’impegno, dei sacrifici, della forza di volontà che lo sport, e il nuoto in particolare, sanno sempre rappresentare”.

E’ quanto dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)