Basilicata, crollo della natalità: anche quest’anno oltre 1500 studenti in meno iscritti a scuola! I dettagli

Al via il 12 settembre le lezioni in Basilicata: saranno 1.614 in meno gli studenti che torneranno tra i banchi.

È quanto riferito all’Ansa dal direttore dell’Ufficio Scolastico della Basilicata, Claudia Datena, elencando i dati delle scuole lucane, alla vigilia dell’apertura del nuovo anno:

“oltre al numero degli iscritti cala anche quello delle classi, 15 in meno (4.080 quest’anno, 4.095 nel 2021);

ma non si è registrato nessun accorpamento di istituti che restano 115 sul territorio lucano.

Nel dettaglio, saranno 70.704 gli alunni dell’anno scolastico 2022/23, divisi tra:

Potenza (44.058 in 2.631 classi);

Matera (26.646 in 1.449 classi).

L’anno scorso di iscritti se ne contavano 72.318 e già si registrò una riduzione di 1.617 unità”.

