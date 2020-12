Basilicata, coste lucane: la presenza di un’alga tossica potrebbe nuocere alla salute. Ecco cosa sta succedendo

Da domani, nella sede ARPAB, il nuovo ciclo di focus group tematici l’Arpa Basilicata organizza per domani, 18 Dicembre, dalle ore 16:00 alle 18:00 il focus group sul tema “Monitorare un’alga tossica nelle acque di balneazione. L’ostreopsis ovata nelle coste lucane”.

Il tema sarà introdotto dal Direttore Generale Antonio Tisci e dal Direttore Tecnico Scientifico Achille Palma e la relazione tecnica affidata alla biologa Teresa Trabace del Centro di Ricerche Metaponto dell’ARPAB.

L’ostreopsis ovata è una microalga dinoficea, non visibile ad occhio nudo, presente nelle acque di balneazione.

Essa viene monitorata dai tecnici di tutte le Arpa costiere.

I tecnici dell’ArpaB stanno proprio approfondendo l’osservazione e gli effetti della tossicità per individuarne i rischi per la salute.

Ha sottolineato il Direttore Generale Antonio Tisci:

“Diamo il via a una serie di approfondimenti divulgativo-scientifici che possano essere quanto più partecipativi possibile.

Focus group che sono opportunità per comunicare le attività che l’Agenzia sta compiendo in difesa del territorio e per ampliare il dibattito pubblico.

Occasioni come queste destano l’interesse di associazioni di categoria, comitati per l’ambiente e dei cittadini in generale che stanno rispondendo positivamente alle proposte partecipative dell’Agenzia lucana sull’osservazione e sul monitoraggio dell’ambiente e su casi di studio come questo.”

Il focus group in programma domani prevede oltre alla modalità a distanza anche quella in presenza nella sede Arpab di Potenza.

Per chi volesse partecipare dal vivo saranno garantite tutte le disposizioni normative sulle misure anti Covid-19.a

