Basilicata: “il turismo è una delle nostre più importanti risorse”. Ecco le attività che potranno far fronte alla crisi grazie al Decreto Ristori

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa del Senatore lucano Lomuti, Vicepresidente Gruppo parlamentare M5S al Senato.

Ecco quanto riportato:

“Grazie anche alle sollecitazioni del Senatore Lomuti, coloro che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator sono rientrati negli emendamenti del Senato sul Decreto Ristori per la sospensione dei versamenti tributari e contributivi, riguardanti le zone caratterizzata dall’alto rischio dell’emergenza Covid e quindi anche la Basilicata.

Il turismo è il settore che più di tutti è stato messo in ginocchio dalla crisi pandemica, in modo particolare il segmento delle agenzie di viaggio, dei tour operator e gli albergatori, attività che non saranno in grado di rientrare a regime neanche alla fine delle restrizioni nazionali, in quanto subordinati alla normalizzazione dei flussi turistici internazionali e al trasporto aereo a livello globale.

Secondo Lomuti, il turismo per la Basilicata è una delle più importanti risorse per creare sviluppo sostenibile, occupazione e per arginare lo spopolamento, per questo richiede grande considerazione e sostegno.

Al termine delle gravi difficoltà create dalla pandemia, si dovrà porre molta attenzione per rilanciare ed espandere il settore turismo in Basilicata, con una visione ed piano strategico con una chiara progettualità e pianificazione”.

