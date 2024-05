Accettura-Gallipoli Cognato: chiuso questo tratto per lavori

Con l’ordinanza 12-24 il dirigente dell’Area Tecnica della Provincia di Matera, ing. Pasquale Morisco, ha disposto con effetto immediato la chiusura al traffico veicolare, in entrambi i sensi di marcia, sulla SP 53 nel tratto compreso tra ponte Scannacapra e ponte Balzano, dalle 7.00 alle 17.30, fino ad ultimazione degli sbancamenti di grosse dimensioni in corso di svolgimento.

Il traffico per la durata del provvedimento verrà deviato su strade alternative.

La decisione è stata adottata per tutelare la pubblica e privata incolumità vista la richiesta del direttore dei lavori in corso sull’arteria in questione.