Matera: emozioni, grandi giocate alla 2° Supercoppa “Maria Ss. della Bruna” nel ricordo di Vito Chimenti: ecco chi si è aggiudicato il primo trofeo in palio

EMOZIONI, grandi giocate, divertimento ed un pubblico delle grandi occasioni nel ricordo di Vito Chimenti.

Così, tra una folla festante e sempre pronta ad apprezzare le giocate dei protagonisti in campo, inizia la stagione estiva dello sport materano targata Centro Sportivo Italiano.

Ad aggiudicarsi il primo trofeo in palio, la 2° Supercoppa “Maria Santissima della Bruna” – Trofeo “Vito Chimenti” è la Tecnovetro.

Dopo una gara divertente, ben giocata da entrambe le formazioni, a tratti molto tattica con grande rispetto e attenzione alle qualità degli avversari, i neri del presidente Francesco Dubla hanno superato per 3-1 la rivale Tabaccheria Sassone/Autocarrozzeria G3/Frutteria Padula.

Importante e significativo il gol finale di Fabio Grassani, che con una conclusione potente dai dieci metri ha sigillato il successo del suo gruppo, impreziosito in questa stagione dalle giocate di Patrick Dipinto e Benjamin Mokulu, entrambi a segno nel corso dell’incontro.

Dall’altra parte, Andrea Tritto ha provato a trascinare la sua squadra, che complici assenze pesanti, come quelle di Luca Selvaggi e Marco Perrucci, hanno dato vita comunque ad un grande match, sfruttando l’organizzazione difensiva impartita da Gianni Lecci e le giocate di Simone Fatiguso, che ha realizzato la rete del momentaneo 2-1 a sei minuti dal termine.

Ma, proprio nel momento di maggiore pressione dei gialloneri, Silvio Salerno ha tirato fuori dal cilindro almeno due interventi decisivi e determinanti per portare la sua squadra al successo.

Per la 2° Supercoppa “Maria Ss. della Bruna” – Trofeo “Vito Chimenti” il calcio d’inizio è stato affidato al Parroco e reggente della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano e San Giacomo, nonché consulente ecclesiastico del Csi di Matera, don Nicola Gurrado, accompagnato per l’occasione dall’Assessore allo Sport e vice Sindaco del Comune di Matera, Antonio Materdomini, l’organizzatore e Presidente provinciale del Csi Matera, Lorenzo Calia, il Componente dell’Esecutivo del Comitato Festa Maria Santissima della Bruna, Nicola Spagnolo e Matteo Trombetta, Coordinatore Regionale di Sport e Salute, che ha voluto esprimere il suo personale ricordo di Vito Chimenti, prima della sfida:

“Ringrazio il comitato organizzatore, perché queste sono iniziative lodevoli che ci devono far riflettere e capire quanto è importante ricordare e aggregare.

Quanto può determinare il fenomeno dell’inclusione questo tipo di iniziative. Rivolgendomi ai più giovani vorrei ricordare il grande Vito Chimenti, che ha fatto un pezzo di storia di alcune società sportive e del calcio.

Ricordo la stagione ’78/’79 quanto aspettavo il lunedì mattina per vedere il Corriere dello Sport e guardare se avessero giocato Vito Chimenti e Tanino Montenegro e soprattutto chi di loro avesse segnato, se non l’avevano fatto entrambi, come spesso capitava.

Ai giovani che affollano queste gradinate stasera voglio ricordare che l’atleta e uomo che ricordiamo stasera ha scritto un pezzo di storia del calcio locale e nazionale, e ognuno di noi porta nel cuore un gesto, una parola e un ricordo di questo infinito atleta, che ho avuto la fortuna di conoscere e confrontarmi con lui”.

Al termine dell’incontro, per le premiazioni, assieme ai dirigenti del Csi e alla famiglia Chimenti, con la signora Anna e Valentino, a consegnare la 2° Supercoppa Maria Ss. della Bruna – Trofeo “vito Chimenti” alla Tecnovetro, presente anche il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi.

Ora l’appuntamento a Lunedì 20 Maggio, dalle ore 21:00 con la prima sfida del 29° Torneo “Maria Ss. della Bruna”, sempre sul sintetico della Parrocchia di San Giacomo.

Ecco le foto dei vincitori del primo trofeo in palio.