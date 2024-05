A Matera un ciclo di seminari gratuiti su digitale nell’arte e blockchain. Ecco chi saranno gli ospiti

Dopo i primi due incontri dedicati a “Strumenti digitali per le imprese culturali e creative” e “Applicazioni digitali per la creatività: podcasting, teatro virtuale, musica digitale” ospitati rispettivamente nelle sedi di Confapi e Cna a Matera, proseguono alla Cte Matera i seminari del progetto “Airfare – Percorsi digitali per l’innovazione culturale”, vincitore dell’Avviso pubblico TOCC (Transizione digitale organismi culturali e creativi) azione A1 della Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, presentato dalla rete BAD (Basilicata Digital Academy) composta da Fondazione Matera Basilicata 2019 (capofila), Comune di Matera, Confapi Matera, CNA Matera, Fondazione ITS Academy di Basilicata.

Il 23 Maggio alle 18:00 ci sarà il seminario “Il digitale per l’arte: ibridazioni, remixability e transmedialità” con l’intervento di tre ospiti.

Il visual artist e creative director Silvio Giordano, nel talk “New Digital Humanism”, presenterà la sua recente ricerca artistica sulla figura dei Fantasmi digitali e del corpo artificiale in Frankenstein di Mary Shelley, lavori realizzati con Intelligenza Artificiale, oggetto di ben due studio visit della Quadriennale di Roma e della Fondazione Videoinsight di Torino.

L’ingegnere, designer e artista Carlo Gioia, nell’intervento “Slow technologies: tecnopratiche di prossimità nei territori post-digitali” esplorerà i suoi lavori artistici a cavallo tra arte e tecnologia, seguendo un percorso che lo porterà a giungere ad alcune recenti ricerche maggiormente legate al fare arte tecnologica nei luoghi.

Luca e Davide Disimino di AVIE, giovane casa di produzione cinematografica che nasce a Matera nell’aprile 2021 ed opera in maniera trasversale nel mondo del cinema e della produzione sonora, presenteranno in “Audio Video Immersive Experience by studio AVIE” un’anteprima del video documentario / installazione immersiva dedicato al Parco della Murgia Materana, il loro nuovo lavoro in corso d’opera.

Il 30 Maggio alle 18:00 si terrà invece il seminario e focus-group dedicato a “Blockchain per le aziende: oltre il bitcoin, nuove opportunità per creativi, artigiani e piccoli imprenditori” a cura di Luigia Gabriele e Rocco Baccelliere, professionisti della IZZ2IZZ srl – Tecnologie Digitali Innovative, startup innovativa all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni basate su blockchain.

Nel corso dell’intervento si spiegherà in modo semplice cos’è la blockchain, i valori e gli elementi chiave che consentono a questa tecnologia di essere applicata nelle aziende, quali settori e quali opportunità riserva per ottimizzare e tutelare le aziende.

L’accesso agli incontri del progetto “Airfare” è libero e gratuito.