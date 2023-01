Basilicata: concorsi per posti a tempo indeterminato in questo comune! Ecco come fare domanda

Si inaugura la stagione dei concorsi a Paterno.

Sono stati pubblicati sul sito del Comune e, a breve, saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i seguenti Bandi:

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato e full- time, di N. 1 unità nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo nell’area amministrativa, categoria C, posizione economica C1, del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, con contratto di lavoro subordinato;

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato e full- time, di N. 1 unità nel profilo professionale di Istruttore direttivo nell’area contabile, categoria D, posizione economica D1, del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, con contratto di lavoro subordinato.

È possibile consultare e scaricare i bandi integrali e i relativi schemi di domanda accedendo al sito istituzionale del Comune di Paterno.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro 30 gg dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Responsabile del procedimento, dott. Gerardo Luongo, al numero 09753403208, per quanto concerne il profilo professionale di Istruttore direttivo nell’area contabile, e al Responsabile del procedimento, dott.ssa Mariella Masino, al numero 09753403208, per quanto riguarda il profilo professionale di Istruttore Amministrativo nell’area amministrativa.

Viva e comprensibile la soddisfazione del Primo cittadino di Paterno, prof.ssa Tania Gioia, per l’inaugurazione della stagione dei concorsi pubblici nel Comune valligiano.

Sostiene il Sindaco Gioia:

“Un tassello importante che punterà a garantire servizi più efficienti e migliori alla comunità.

Uno sforzo che va nella direzione di un costante processo di rinnovamento ed efficientamento della macchina amministrativa.

Siamo fermamente convinti, infatti, che l’acquisizione di nuove risorse sia un passo fondamentale per rafforzare la macchina amministrativa.

Il nostro obiettivo è quello di valorizzare il capitale umano creando un valore pubblico e abbiamo deciso di farlo dando il via alla stagione dei concorsi in quanto il concorso costituisce strumento essenziale e trasparente per individuare e intercettare le migliori professionalità”.

