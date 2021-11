Basilicata: chiusa questa strada per incidente! 5 mezzi coinvolti, persone ferite

Anas fa sapere che sulla strada statale 658 “Potenza-Melfi” è provvisoriamente chiuso al transito – in entrambe le direzioni – un tratto in corrispondenza del km 35,000, nel territorio comunale di Rionero (PZ), a seguito di un incidente.

Il tamponamento, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante e quattro autovetture, provocando il ferimento di tre persone.

Attualmente la circolazione è deviata in loco.

Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine al lavoro per ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile.a

