Basilicata, caro bollette: “massima disponibilità di Acquedotto Lucano a concedere la rateizzazione e l’utilizzo del bonus idrico”. Ecco i dettagli

“Il caro bollette in questo momento storico è un problema particolarmente difficile da sostenere per tante famiglie che si ritrovano a vivere, purtroppo, situazioni di grave disagio economico”.

A sottolinearlo il difensore civico della Regione Basilicata Antonia Fiordelisi che, facendosi portavoce delle numerose richieste di intervento da parte di cittadini, soprattutto anziani, ha incontrato ieri mattina l’amministratore unico di Acquedotto Lucano, Alfonso Metello Francesco Andretta.

Nel corso dell’incontro il Difensore Civico ha sollecitato la massima disponibilità da parte di Acquedotto Lucano a concedere la rateizzazione delle bollette, nonché l’utilizzo per gli utenti in possesso dei requisiti di legge (ISEE sotto i 10mila €) del Bonus Idrico previa richiesta all’EGRIB (Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata).

Fiordelisi ha sottolineato:

“L’acqua è fonte essenziale di vita ed è un bene comune che appartiene a tutti.

Un principio, questo, che deve guidare ogni azione amministrativa da parte di tutte le Istituzioni impegnate nella gestione dei servizi pubblici”.

Andretta ha sottolineato:

“Non è assolutamente nostra intenzione lasciare soli i consumatori in questo momento di difficoltà.

Non vi è alcuna azione vessatoria da parte di Aql, il consumatore è e sarà sempre al centro della nostra mission ed abbiamo grande disponibilità e sensibilità nell’accogliere le richieste di informazioni e nel fornire adeguata assistenza.

Spesso le bollette di importo particolarmente elevato potrebbero avere diverse spiegazioni:

consumi a conguaglio;

perdite occulte;

errori di lettura.

Da qui la decisione di potenziare i nostri uffici, affinché, in questa fase di criticità, si possa dedicare agli utenti la massima attenzione”.

A margine dell’incontro odierno il Difensore Civico ha apprezzato l’iniziativa di favorire l’istituto della Conciliazione Paritetica promossa nei giorni scorsi da Acquedotto Lucano con le Associazioni dei Consumatori di Basilicata.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)