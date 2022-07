Matera, pericoloso incendio in provincia: per due giorni, Vigili del fuoco, Carabinieri forestali e volontari sul posto! Ecco le foto

A Tricarico, due giorni intensi sono trascorsi, a causa di un incendio davvero pericoloso, che ha impegnato tanta forza lavoro per garantire sicurezza ai cittadini.

È quanto fa sapere l’Amministrazione che precisa:

“Si è cercato di limitare i danni causati da probabili azioni scellerate che danneggiano fortemente il nostro territorio, mettendo a rischio anche gli abitanti della zona.

Tanti i danni subiti anche dalle persone che avevano deciso di coltivare i propri terreni.

Doloroso constatare il male evidente nei confronti della natura.

Adesso, dopo tutto il lavoro svolto, è doveroso ringraziare tutti gli attori che hanno salvaguardato per l’ennesima volta il nostro territorio: Vigili del fuoco, carabinieri forestali, squadre del consorzio di bonifica giunte anche da altri comuni.

Instancabili i volontari del gruppo Lucano, tra operatori antincendio e di sostegno sono stati 10 i volontari impegnati in queste ore lunghe e difficili.

UN IMMENSO GRAZIE AI NOSTRI ANGELI DEL TERRITORIO.

Indispensabile il supporto di elicotteri e Canadair, che dall’alto hanno prestato un contributo inimitabile.

Le azioni messe in campo sono state svolte nel migliore dei modi.

Secondo alcuni, sarebbe stato più giusto spegnere completamente le fiamme durante le ore serali e notturne di ieri.

Come da protocollo, queste azioni difficili e pericolose devono essere svolte in massima sicurezza, e quest’ultima non poteva essere assolutamente garantita al buio e nei dirupi che caratterizzano il nostro territorio boschivo.

La natura segue il suo percorso senza permettere a nessuno di modificarla: IMPARIAMO A RISPETTARLA”.

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)